ЦБ Австралии снизил ставку до исторического минимума

Центральный банк Австралии во вторник снизил процентные ставки в третий раз с начала года в попытке стимулировать вялую экономику и сигнализировал, что при необходимости готов к дальнейшим мерам, толкнув австралийский доллар к месячному минимуму.

Риски для австралийской экономики усилились за последний год: страна столкнулась с замедлением роста, низкой инфляцией, спадом на рынке недвижимости и ростом безработицы, передает Reuters.

Резервный банк Австралии снизил ставку на 25 базисных пунктов до исторического минимума в 0,75%, оставляя мало пространства для дальнейших сокращений и повышая вероятность нетрадиционных мер смягчения политики.

Глава ЦБ Австралии Филип Лоу сказал, что шаги мировых центральных банков для смягчения денежно-кредитной политики сыграли определенную роль в принятии этого решения.

“Совет будет продолжать следить за развитием событий, в том числе на рынке труда, и готов при необходимости дополнительно смягчить денежно-кредитную политику... “, - сказал Лоу.

Австралийский доллар упал до отметки $0,6706, минимума с начала сентября, из-за ожиданий сохранения низких ставок на более продолжительный период времени.