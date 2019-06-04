ЦБ Австралии снизил ставки до рекордно низкого уровня на фоне замедления экономики

Резервный банк Австралии во вторник снизил процентные ставки до рекордно низкого уровня в 1,25%, как и ожидалось, что может стать первым шагом в череде мер стимулирования на фоне призывов к чиновникам оживить замедляющуюся экономику страны.

Центробанк снизил ставку на четверть процентного пункта, впервые почти за три года. Данные, которые выйдут в среду, как ожидается, укажут на замедление роста ВВП Австралии до десятилетнего минимума в 1,8% в первом квартале.

“Совет принял это решение, чтобы поддержать рост занятости и обеспечить большую уверенность в том, что инфляция будет соответствовать среднесрочной цели”, - сказал глава регулятора Филип Лоу.

Он также отметил рост понижательных рисков для глобальной экономики, связанных с торговыми спорами.

Сигнализировав о возможности дальнейших снижений, Лоу сказал: “Совет продолжит пристально следить за ситуацией на рынке труда и корректировать денежно-кредитную политику для поддержания устойчивого роста экономики и достижения со временем целевого показателя инфляции”.

Австралийский доллар немного подорожал после решения о снижении ставки, к 10.31 МСК прибавив 0,1% до $0,6985.