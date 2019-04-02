Последнее обновление: 02.04.2019 12:02

ЦБ Австралии сохранил ключевую ставку на уровне 1,50%

Центробанк Австралии оставил ставки без изменений по итогам заседания во вторник и вновь отметил устойчивость рынка труда, похоже, не намереваясь вторить миролюбивому тону других мировых регуляторов.

Резервный банк Австралии завершил апрельское заседание, сохранив ставки на уровне 1,5 процента, на котором они находятся с середины 2016 года.

“Рынок труда Австралии сохраняет устойчивость”, - сообщил глава регулятора Филип Лоу.

“Мы ожидаем дальнейшего прогресса в сокращении уровня безработицы и возвращении инфляции к целевому показателю, однако этот прогресс, вероятно, будет постепенным”.

Лоу сказал, что руководство регулятора “продолжит следить за развитием событий и корректировать монетарную политику для поддержки устойчивого роста”.

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