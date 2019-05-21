Глава австралийского центробанка допустил снижение ставки в июне

Центральный банк Австралии (RBA) рассмотрит вопрос о снижении процентных ставок в следующем месяце, чтобы ускорить темпы экономического роста, сказал председатель банка Филип Лоуи.

Он также призвал новоизбранное правительство понизить подоходный налог и стимулировать государственные расходы.

“Экономика вскоре получит стимулы в различных формах: снижение процентных ставок, налоговые льготы, увеличение расходов на инфраструктуру, и, мы надеемся, стабилизацию цен на жилье”, - сказал Гарет Айрд (Aird) из австралийского банка Содружества (Commonwealth Bank of Australia), добавив, что эти стимулы должны привести к повышению доверия инвесторов, росту расходов и экономической активности.

Последнее снижение процентных ставок наблюдалось три года назад, когда RBA снизил ставки до рекордно низкого уровня в 1,50% в августе 2016 года.

По результатам опроса Рейтер большинство экономистов прогнозируют снижение ставки RBA в следующем месяце, а многие допускают повторное снижение в августе.