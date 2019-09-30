Целевой прогноз роста ВВП России в 2020 году составит 2%

Целевой прогноз по росту ВВП РФ в 2020 году составит 2% против 1,7% в базовом прогнозе, отмечается в проекте федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Базовый и целевой прогноз по росту экономики в 2021 и 2022 годах совпадает и составит 3,1% и 3,2% соответственно.

Более высокий целевой прогноз связан с "предположением о более активном расширении инвестиционного спроса (до 5,8% в 2020 году против 5% в базовом сценарии), а также о более быстром восстановлении объемов товарного экспорта (рост на 6,1% в реальном выражении в 2020 году в целевом сценарии и на 3,3% в базовом сценарии) после стагнации в текущем году", отмечается в документе. Курс доллара к рублю в целевом прогнозе составит 65,1 рубля в 2020 году, 65,4 рубля в 2021 году и 65,9 рубля в 2022 году. Согласно целевому сценарию прогноза, инфляция в РФ вернется к таргету ЦБ в 4% уже в 2020 году, тогда как в базовом сценарии ожидается снижение инфляции до 3%.

"Ключевое отличие базового и целевого сценариев - в предположении о скорости и эффективности реализации структурных мер государственной политики, а также - в скорости адаптации к ухудшившимся в текущем году внешнеэкономическим условиям, в первую очередь в части внешнеэкономической повестки", - поясняется в документе. По оценке Минэкономразвития, целевой сценарий может реализоваться с высокой вероятностью, передает ТАСС.

Объем госдолга по итогам 2020 года составит 17,2 трлн рублей, в 2021 году - 19,1 трлн рублей, в 2022 году - 21,2 трлн рублей, говорится в материалах к проекту бюджета.

Отмечается, что объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2020 году увеличится до 11,1 трлн рублей, в 2021 году - до 13,7 трлн рублей, в 2022 году - до 16,2 трлн рублей.

Согласно материалам, доходы бюджета РФ от дивидендов госкомпаний прогнозируются на уровне 760,6 млрд рублей в 2020 году, 930,9 млрд рублей в 2021 году и 1,079 трлн рублей в 2022 году.

Минфин прогнозирует доходы России от приватизации в 2019 году на уровне 13,2 млрд рублей, в 2020 году - 11,3 млрд рублей, в 2021 и 2022 годах - по 3,6 млрд рублей, следует из материалов к проекту бюджета.

Доходы РФ от приватизации в 2018 году прогнозировались на уровне 15,2 млрд рублей.

Федеральный бюджет может получить в виде дивидендов от Сбербанка 217,1 млрд рублей в 2020 году, а также 254,6 млрд рублей и 282,5 млрд рублей в 2021 и 2022 годах соответственно. Такие суммы дивидендов предполагаются к получению Банком России в качестве основного акционера Сбербанка в ближайшие три года. ЦБ, в свою очередь, направляет эти средства в федеральный бюджет.

По итогам 2018 года Сбербанк направил на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей, или 43,5% от чистой прибыли по МСФО.

Дивидендная политика банка предусматривает последовательное увеличение дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО при соблюдении ряда условий, в том числе рост прибыли до 1 трлн рублей к 2020 году при уровне достаточности капитала не ниже 12,5%.

Проект программы приватизации предполагает продажу до 2022 года части госпакетов "Русгидро", "Совкомфлота", "Транснефти", "Ростелекома", "Россетей" и ОЗК, следует из материалов к проекту бюджета. "До 2022 года планируется сократить долю участия Российской Федерации в уставных капиталах акционерных обществ "Русгидро", "Современный коммерческий флот", "Транснефть", "Ростелеком", "Российские сети", "Объединенная зерновая компания", - говорится в документах.

Параметры индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население, в 2020 году будут сохранены на уровне 3% ежегодно, в 2021 - 2024 годах ежегодный рост указанных цен также не превысит 3%, говорится в материалах к проекту бюджета.

Отмечается, что в целях предотвращения дисбалансов на рынке газа в прогнозном периоде тарифы на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам необходимо индексировать темпами, не превышающими динамику индексации оптовых цен на газ. Индексация тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям в целом по стране будет осуществляться темпами не выше инфляции. При этом решения об уровне индексации тарифов будут приниматься с учетом необходимости стимулирования экономически обоснованной газификации и сокращения объема перекрестного субсидирования между группами потребителей, поясняется в документе.

Ранее в прогнозе Минэкономразвития РФ сообщалось, что индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 2019 году составит 1,4%, в 2020-2024 годах не превысит 3%.

Расходы федерального бюджета на льготы по нефтегазовым налогам составят 1,586 трлн рублей в 2019 году и будут расти до 1,636 трлн рублей в 2022 году, говорится в "Основных положениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политике на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов".

В 2020 году на налоговые льготы по нефтегазовым налогам будет потрачено 1,506 трлн рублей, в 2021 году - 1,594 трлн рублей, в 2022 году - 1,636 трлн рублей.

В том числе льготы по НДПИ в 2019 году составят 1,155 трлн рублей, в 2020 году - 1,078 трлн рублей, в 2021 году - 1,125 трлн рублей, в 2022 году - 1,163 трлн рублей.