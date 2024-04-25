БМЗ раздобыл металлолом и увеличил выручку в марте

Белорусский металлургический завод, столкнувшийся с дефицитом сырья в начале, раздобыл в марте металлолом и смог нарастить производство, сообщила пресс-служба предприятия.

«За три месяца 2024 года выплавлено почти 530 тыс. тонн стали. В начале года были некоторые перебои, связанные с обеспечением сырьем, но в марте эти вопросы решили. На сегодня завод имеет запас металлолома», - сообщил замгендиректора Владимир Чаус.

«За март мы увеличили производство на 11,4% и выплавили более 220 тыс. тонн стали», - добавил он, утверждая, что сталеплавильное производство загружено полностью.

По его словам, по итогам I квартала на 9,4% (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года) увеличилась выручка. За март этот показатель вырос 14,5%.

«За I квартал произведено более 42 тыс. тонн метизной продукции. Переделы по этому направлению загружены ещё не полностью, но проведя ряд переговоров с российскими партнёрами, мы можем сказать, что доля нашего присутствия на российских шинных комбинатах (речь идет о поставках металлокорда – ред.) неуклонно растёт», - заверил Чаус.