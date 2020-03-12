Кудрин допустил снижение ВВП РФ и ускорение инфляции до 6%

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил, что в текущем году из-за низких цен на нефть ВВП России может снизиться, а инфляция - ускориться до 6%.

«Если цена на нефть будет около $35 [за баррель], как сейчас или в последние дни, то я вижу риски снижения роста ВВП до нуля практически, может даже быть отрицательный эффект», - сообщил Кудрин журналистам.

«Соответственно, это повлияет и на инфляцию. Инфляция может вырасти до 6% и даже больше», - добавил он.

При этом, по мнению главы Счетной палаты, Минфин и ЦБ адекватно реагируют на ситуацию в мировой и российской экономике, передает ТАСС.

«Мне кажется, Минфин и Центральный банк достаточно адекватно реагируют на происходящие события как в мировой экономике, так и с учетом влияния снижения цен на нефть на нашу экономику, в том числе роста доллара по отношению к рублю. Мне кажется, первые шаги абсолютно адекватные», - сказал Кудрин.

Он также допустил увеличение уровня бедности в России в 2020 году.

«Скорее всего, серьезных изменений в лучшую сторону не произойдет. Наоборот, мы встречаемся с вызовами, как минимум, не уменьшения бедности, к сожалению, может быть, даже увеличения», - сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что ранее ожидался более высокий рост реальных доходов населения и снижение уровня бедности.

По его словам, сегодня недостаточно структурных изменений государственных расходов. Необходимо больше вкладывать в человеческий капитал, отметил он.