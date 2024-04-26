Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 26 апреля 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,77 копейки или 0,24%, до 3,2308 рубля при объеме торгов $1,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,15 копейки или 0,04% до 3,5045 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 1060 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0.18 копейки или 0,04%, до 4,4398 рубля за 10 юаней при объеме торгов 4,8 млн. юаней.