США могут в пятницу объявить о пакете помощи Украине на 6 млрд долларов

Соединенные Штаты заканчивают подготовку пакета военной помощи Украине сразу на шесть миллиардов долларов и, возможно, объявят о нем уже в пятницу, 26 апреля.

Об этом со ссылкой на источники во властных структурах США сообщило в четверг вечером издание Politico.

Politico отмечает, что этот пакет представляет собой контракты с американскими компаниями на производство нового оружия и боеприпасов для Украины, и поэтому эти партии придут, вероятно, очень нескоро. Издание предполагает, что через несколько лет.

По словам осведомленных собеседников Politico, администрация США заказывает для Украины ракеты для зенитных систем Patriot, снаряды, дроны, средства борьбы с дронами, а также ракеты воздух-воздух для украинских самолетов.

Шесть миллиардов на эти заказы возьмут из только что утвержденных ассигнований на Украину в размере 61 млрд долларов. Сразу после утверждения этих ассигнований США объявили о немедленной отправке военной помощи на один миллиард долларов.

Министр обороны США Ллойд Остин, возможно, объявит о новом пакете в пятницу на очередном совещании союзников Украины в формате «Рамштайн».

После появления публикации в Politico агентство Reuters получило подтверждение этой информации из собственного анонимного источника.

По словам собеседника агентства, помимо перечисленных Politico видов оружия и боеприпасов, для Украины будут заказаны радары контрбатарейной борьбы, артиллерия, тактические машины и высокоточные боеприпасы.