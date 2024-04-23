Последнее обновление: 23.04.2024 13:20

Безработица в Беларуси в I квартале 2024 года составила 3,3%

Уровень безработицы в Беларуси в I квартале 2024 года (в соответствии с методологией Международной организации труда) составил 3,3% от численности рабочей силы.

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 года) в I квартале 2024 г. составил 67,5%, сообщил Белстат.

Указанное обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе в целях получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам.

В ходе обследования опрашивается население в возрасте от 15 до 74 лет включительно. Нижняя возрастная граница определена в соответствии с рекомендациями ООН по проведению переписей населения, в которых установлено, что минимальный возраст для определения экономической активности населения не должен превышать 15 лет, а верхняя – с учетом наличия фактов экономической деятельности.

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