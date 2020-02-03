Последнее обновление: 03.02.2020 16:37

Рост экономики России замедлился в 2019 году до 1,3%

Категории: Россия ВВП

Российская экономика выросла в 2019 году на 1,3%, немного превысив ожидания аналитиков, сообщил Росстат в понедельник первую оценку.

“Наибольшее влияние на рост физического объёма ВВП оказало увеличение добавленной стоимости добывающих производств и обрабатывающих производств”, - сообщило статистическое ведомство.

Аналитики, опрошенные Reuters в конце 2019 года, ожидали, что ВВП России вырастет на 1,2%. В 2018 году экономика России выросла на 2,5%.

Центробанк прогнозировал темпы роста в 2019 году ближе к верхней границе своего прогнозного диапазона в 0,8–1,3%, Минэкономразвития оценивало рост в 1,4% за год и в 2,3% - за четвертый квартал.

В текущем году министерство прогнозирует ускорение темпов роста экономики до 1,7%, Центробанк - до 1,5-2,0%.

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