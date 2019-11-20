Рост ВВП России в октябре ускорился до 2,2%

Экономический рост в России в октябре 2019 года ускорился до 2,2%. Но годовой прогноз роста ВВП в 1,3% правительство не меняет.

Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Мы постоянно работаем с национальными проектами - это работа и с бизнесом, и с регионами. Сейчас мы видим, что уже есть отдача, мы видим, что динамика роста экономики начинает ускоряться, в октябре - 2,2% роста", - сказал первый вице-премьер, передает ТАСС.

При этом Силуанов отметил, что правительство пока не меняет прогноз по итогам года, который предполагает рост ВВП в 1,3%.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее сообщал, что, по мнению ведомства, рост экономики в России в 2019 году не превысит 1%.