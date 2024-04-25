Последнее обновление: 25.04.2024 16:43

ЕС допускает санкции против судов, перевозящих военное оборудование из Северной Кореи

Еврокомиссия, как ожидается, предложит ввести санкции против судов, доставляющих в Россию северокорейское военное оборудование, а также против танкеров, нарушающих установленный странами G7 потолок цен на российскую нефть.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в руководстве ЕС, в 14-й пакет санкций против Москвы, введенных из-за полномасштабного вторжения в Украину, планируется включить 40 компаний.

Среди них — российские компании, закупающие оборудование для военных нужд, а также компании из третьих стран, поставляющие России электронику, полупроводники и микросхемы военного назначения.

Ранее по теме


<Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование