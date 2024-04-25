Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 25 апреля 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,28 копейки или 0,09%, до 3,2393 рубля при объеме торгов $1,3млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,63 копейки или 0,18% до 3,5031 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 506,4 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1,6 копейки или 0,36%, до 4,4350 рубля за 10 юаней при объеме торгов 1,2 млн. юаней.