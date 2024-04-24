Совмин РБ утвердил положение о «специальном» парке «Августовский канал»

Совмин Беларуси постановлением №292 от 19 апреля 2024 года утвердил положение о специальном туристско-рекреационном парке «Августовский канал», в котором прописаны порядок регистрации юрлиц и ИП в качестве резидентов парка, общие условия деятельности резидентов парка, а также порядок лишения статуса резидентов парка.

В качестве одной из задач деятельности парка указано «формирование современной высокоэффективной, конкурентоспособной и востребованной туристической индустрии для развития внутреннего туризма и международного въездного туризма».