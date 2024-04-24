Последнее обновление: 24.04.2024 15:50

Совмин РБ утвердил положение о «специальном» парке «Августовский канал»

Совмин Беларуси постановлением №292 от 19 апреля 2024 года утвердил положение о специальном туристско-рекреационном парке «Августовский канал», в котором прописаны порядок регистрации юрлиц и ИП в качестве резидентов парка, общие условия деятельности резидентов парка, а также порядок лишения статуса резидентов парка.

В качестве одной из задач деятельности парка указано «формирование современной высокоэффективной, конкурентоспособной и востребованной туристической индустрии для развития внутреннего туризма и международного въездного туризма».

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