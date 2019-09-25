Последнее обновление: 25.09.2019 17:03

Столица Австралии легализовала марихуану

Парламент столицы Австралии Канберры проголосовал за принятие законопроекта по легализации марихуаны для собственного использования.

Закон вступит в силу от 31 января 2020 года, сообщает АВС. Канберра станет первым городом в стране, где будет легализован каннабис.

Согласно документу, люди в возрасте от 18 лет смогут выращивать марихуану и хранить ее для личного использования. Жители Канберры смогут на законных основаниях иметь до 50 граммов «травки» и выращивать до двух растений на человека, или четыре на каждое домохозяйство.

Вместе с тем, журналисты отмечают, что принятый закон противоречит национальному закону о наркотиках, которым владение марихуаной запрещено, передает УНИАН.

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