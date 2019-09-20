ВМС Колумбии перехватили восемь тонн кокаина на сумму $500 млн

Национальные военно-морские силы Колумбии в четверг перехватили 8 тонн кокаина на сумму около 500 миллионов долларов США, сообщает телеканал Noticias Caracol.

Как сообщается, наркотики находились на полупогружной подводной лодке недалеко от побережья муниципалитета Тумако и переправлялись в Центральную Америку. Сведения о том, кому принадлежал данный груз, не приводятся.

По данным телеканала, это "крупнейшая в истории" транспортируемая подобным образом партия наркотиков, которую удалось перехватить.

Как сообщают местные СМИ, всего с начала года были обнаружены 20 подобных подводных лодок.