Burger King в Британии отказался от пластиковых игрушек в детских наборах

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King в Великобритании с четверга отказывается от пластиковых игрушек в своих детских наборах.

"Мы положили начало. Это шаг в правильном направлении. Если это сподвигнет наших конкурентов также двигаться вперед, то послужит доброму делу", - говорится в заявлении главы британского подразделения Burger King Аласдера Мердока.

Данный шаг позволит сети сократить количество пластиковых отходов на 320 тонн ежегодно.

Также во всех британских ресторанах сети появятся корзины, куда люди смогут выбрасывать все бесплатные пластиковые игрушки, в том числе прилагавшиеся к детским журналам и те, в которых продавались конфеты. Все эти игрушки после переработки "реинкарнируются" в детские площадки в ресторанах.

Компания Burger King приняла решение отказаться от пластиковых игрушек после того, как петиция двух сестер, 9-летней Эллы и 7-летней Кэйтлин Макьюэн из Саутгэмптона, с соответствующей просьбой к Burger King и McDonald"s набрала полмиллиона подписей.

McDonald"s пока на столь радикальный шаг не решился, но также принял меры: с октября дети смогут менять игрушки на фрукты, а со следующего года – на книги.

В апреле правительство Великобритании объявило, что выделило более 61 миллиона фунтов стерлингов на борьбу с загрязнением окружающей среды и готово запретить в Англии продажу пластиковых соломинок для напитков, а также ватных палочек с пластиковой основой. Британские рестораны и кафе массово переходят на бумажные соломинки и картонные коробки для салатов.