Последнее обновление: 18.09.2019 17:55

Европейский ордер на арест упростил борьбу с преступностью

Статистический доклад относительно практики применения европейского ордера на арест, который был обнародован в среду Европейской Комиссией, свидетельствует об эффективности этого правового инструмента в борьбе с трансграничной преступностью. Об этом сообщается на сайте Европейской Комиссии.

«Ввиду того, что в 2016 году было выдано 16 636 ордеров на арест, и еще 17 491 - в 2017 году, европейский ордер на арест является правовым инструментом, который чаще всего используется в судебном сотрудничестве между странами ЕС с 2004 года. Только в течение 2017 года более 7000 лиц, подозреваемых в серьезных преступлениях, были переданы через границы стран-членов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее такая передача преступника под юрисдикцию другой страны ЕС была сложной правовой процедурой, только подготовка к которой порой забирала больше года. После внедрения системы ордеров на арест передача преступника другой европейской стране, на территории которой будет осуществлено правосудие, забирает сейчас около 15 суток, если подозреваемое лицо соглашается на такую передачу, и до 40 суток, если это лицо не предоставляет такого согласия.

Еврокомиссия также приводит конкретные примеры, свидетельствующие об эффективности указанного правового инструмента.

Так, благодаря эффективности системы ордера на арест на территории Германии был задержан убийца болгарского журналиста и затем передан Болгарии; террорист, причастный к атакам в Париже, был арестован в Бельгии; персона, совершившая нападение на Еврейский музей Брюсселя, была задержана во Франции; террориста, который хотел взорвать бомбу в Париже, правоохранители схватили в Италии; серийного убийцу из Германии выследили в Испании.

Ярким примером такого сотрудничества является привлечение к ответственности банды вооруженных грабителей в Италии - члены этой преступной группировки, благодаря системе европейского ордера на арест, были задержаны в шести разных странах Евросоюза.

blog comments powered by Disqus
<Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование