В Бельгии полиция будет ловить дроны сетками

Бельгийская полиция возглавит тренировочную программу, которая финансируется Евросоюзом, по противодействию «недружественным» беспилотным летательным аппаратам. При этом такие опасные объекты будут обезвреживаться полицейскими дронами, в том числе - с использованием специальных сеток, как это происходило во времена гладиаторских боев. Об этом сообщает в среду бельгийское издание Brussels Times.

"Наши полицейские были отобраны, чтобы бороться с опасными дронами вместе с полицией Брюсселя и представителями Национальной гвардии Румынии. При этом полицейские дроны, как римские гладиаторы в древности, будут связывать и нейтрализовать потенциально опасные беспилотники, набрасывая на них специальные сетки», - приводит издание слова мэра Антверпена Барта де Уэвера (Bart De Wever), города, на территории которого будут проводиться тренировки.

Как ожидается, полицейские дроны также будут способны нести оборудование для поиска и идентификации опасных дронов, как и электронные средства по обезвреживанию их программ.

Тренировка проводится с учетом потенциальной опасности использования беспилотных летательных аппаратов с преступными намерениями, например, для совершения терактов.