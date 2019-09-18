Последнее обновление: 18.09.2019 17:55

Франция закупила микророботов для разведки

Генеральное управление по вооружению Министерства вооруженных сил Франции заказало 56 микророботов Nerva.

Речь идет об имплементации программы Scorpion в рамках модернизации сухопутных войск страны, сообщает Le Figaro.

«Самостоятельно исследуют местность, проводят скрытое наблюдение, обезвреживают взрывные предметы», - так издание описывает задачи и возможности робототехники военного назначения.

«Самостоятельно исследуют местность, проводят скрытое наблюдение, обезвреживают взрывные предметы», - так издание описывает задачи и возможности робототехники военного назначения.

Военная программа Франции на 2019-2025 годы предусматривает финансирование сферы обороны объемом 295 млрд евро.

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