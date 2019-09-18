Франция закупила микророботов для разведки

Генеральное управление по вооружению Министерства вооруженных сил Франции заказало 56 микророботов Nerva.
Речь идет об имплементации программы Scorpion в рамках модернизации сухопутных войск страны, сообщает Le Figaro.
«Самостоятельно исследуют местность, проводят скрытое наблюдение, обезвреживают взрывные предметы», - так издание описывает задачи и возможности робототехники военного назначения.
«Самостоятельно исследуют местность, проводят скрытое наблюдение, обезвреживают взрывные предметы», - так издание описывает задачи и возможности робототехники военного назначения.
Военная программа Франции на 2019-2025 годы предусматривает финансирование сферы обороны объемом 295 млрд евро.