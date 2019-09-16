Еврокомиссия раздает гранты на бесплатный Wi-Fi

Еврокомиссия объявила очередной конкурс на установку бесплатных сетей Wi-Fi в наиболее популярных местах европейских муниципалитетов - в мэриях, публичных библиотеках, музеях, в парках или на городских площадях. Сообщение об этом обнародовано на сайте Европейской Комиссии.

«Призыв к подаче заявок будет открыт для муниципалитетов или для групп муниципалитетов с 13.00 19 сентября до 17.00 часов 20 сентября. Муниципалитеты смогут получить 1780 ваучеров по программе WiFi4EU, каждый стоимостью в 15 тыс. евро», - говорится в объявлении.

Для участия муниципалитетам необходимо зарегистрироваться на специальном портале, чтобы 19 сентября с начала акции получить возможность подать заявку «одним касанием». Комиссия будет выбирать победителей среди заявок, которые раньше направлены, а также с учетом соблюдения географического баланса.

Это уже третье подобное объявление Еврокомиссии. В течение двух предыдущих в прошлом году на соответствующем портале зарегистрировались более 23 тысяч муниципалитетов, из которых 6200 уже получили желаемые ваучеры на установку Wi-Fi общего пользования.

Акция проводится во всех 28 странах ЕС, а также в Норвегии и в Исландии. До завершения 2020 года Еврокомиссия планирует провести еще 3 или 4 подобных конкурса.