Профицит бюджета РБ за 9 месяцев 2018 года составил 3,4 млрд. рублей

Минфин РБ отрапортовал сегодня, что профицит республиканского бюджета за 9 месяцев 2018 года составил 3,4 млрд. рублей.

Доходы республиканского бюджета составили 17,0 млрд. рублей, или 80,9% уточненного годового плана. Поступление НДС составило 7,7 млрд. рублей, или 76,6% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 2,0 млрд. рублей, или 60,7% уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 2,0 млрд. рублей, или 80,1% уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 4,0 млрд. рублей, или 104,5% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 13,6 млрд. рублей, или 66,4% уточненного годового плана. На общегосударственную деятельность направлено 5,8 млрд. рублей (58,0%), на финансирование национальной экономики – 3,3 млрд. рублей (73,1%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 10,0 млрд. рублей (69,6%).

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 10,2 млрд. рублей, или 75,0 процентов утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания – 31,0 млн. рублей, или 80,5 процента, Фонд гражданской авиации – 23,7 млн. рублей, или 114,5 процента, Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,8 млн. рублей, или 66,7 процента. По состоянию на 1 октября 2018 года задолженность по налогам и сборам составила 169,3 млн. рублей.

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 9,9 млрд. рублей (73,6 процента), Фонда универсального обслуживания – 12,9 млн. рублей (33,5 процента), Фонда гражданской авиации – 15,3 млн. рублей (73,9 процента), Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,4 млн. рублей (33,3 процента).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,3 млрд. рублей, Фонда универсального обслуживания – 18,1 млн. рублей, Фонда гражданской авиации – 8,4 млн. рублей, Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,4 млн. рублей.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-сентябрь 2018 года сложились в сумме 36,3 млрд. рублей, или 78,4 процента уточненного годового плана.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-сентябрь 2018 года составили 32,0 млрд. рублей, или 69,5 процента уточненного годового плана.

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-сентябрь 2018 года сложился в сумме 4,3 млрд. рублей.