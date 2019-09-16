Последнее обновление: 16.09.2019 13:42

Испанский профсоюз объявил о забастовке наземных служб Iberia

Всеобщий союз трудящихся (UGT) - один из крупнейших профсоюзов Испании - объявил о проведении забастовки наземных служб авиакомпании.

UGT призывает сотрудников наземных служб авиакомпании не выходить на работу по понедельникам с 30 сентября по 18 ноября, то есть в общей сложности восемь дней. Причиной решения стало "отсутствие ответа компании в отведенные UGT сроки, чтобы установить и завершить переговоры по XXI коллективному договору", говорится в сообщении.

По мнению профсоюза, проведение забастовки - "последний инструмент" трудящихся, чтобы "уважать их права", однако "Iberia не оставила иного пути".

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