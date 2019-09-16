В Варшаве открывается совещание ОБСЕ по правам человека

Двухнедельное совещание ОБСЕ по правам человека открывается в польской столице.

В совещании по человеческому измерении (HDIM) - крупнейшей в Европе ежегодной конференции по правам человека и демократии - примут участие делегации 57 стран ОБСЕ, ее структур и партнеров, гражданского общества и международных организаций.

Участники подведут итоги выполнения обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения, обсудят связанные с этим проблемы, обменяются опытом и составят рекомендации для улучшения ситуации.

Рабочие сессии совещания рассмотрят такие темы, как свобода выражения мнений, свобода СМИ и информации, демократия на национальном, региональном и местном уровнях.

Отдельное внимание участники уделят безопасности журналистов, свободе мирных собраний и ассоциаций, а также вопросам свободы мысли, совести, религии и убеждений и гендерным правам.

Кроме того, на совещании будет подняты вопросы защиты беженцев и перемещенных лиц, борьбы с торговлей людьми, защиты прав человека и борьбы с терроризмом.