Последнее обновление: 13.09.2019 17:40

В Украине частные компании смогут заниматься космическими запусками

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №1071 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственного регулирования космической деятельности".

За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата.

Законопроект предусматривает, что субъектами космической деятельности могут быть предприятия, учреждения и организации любой формы собственности и организационно-правовой формы. Согласно документу, вводится административная ответственность субъектов хозяйствования за осуществление космической деятельности без представления декларации, или за наличие в ней недостоверной информации.

Предложенная законопроектом декларация является инструментом для входа субъектов космической деятельности частной формы собственности на этот рынок. Сегодня бизнес субъектов космической деятельности зарегулирован многими документами разрешительного характера, в зависимости от вида космической деятельности.

Субъект космической деятельности частной формы собственности, подавая декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности в сфере космической деятельности, информирует Государственное космическое агентство Украины о намерении осуществления им соответствующего вида космической деятельности в Украине.

Государственное космическое агентство Украины в течение пяти рабочих дней со дня поступления указанной декларации должно ее зарегистрировать и разместить на официальном вебсайте.

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