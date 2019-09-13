В Париже бастуют транспортники

Французские издания уже назвали этот день “черной пятницей”. И к распродажам это, увы, не имеет никакого отношения. Протесты против готовящейся пенсионной реформы обернулись для парижан новыми транспортными проблемами, передает видеослужба Reuters .
Из-за забастовки сотрудников 10 из 14 главных веток столичного метро остановлены, по остальным поезда ходят с существенно увеличенными интервалами, а некоторые станции так и не открылись. К протесту присоединились и водители части автобусных маршрутов.
О готовящейся акции всех, по традиции, предупредили заранее. Парижане, давно привыкшие к разнообразным манифестациям, быстро перестроили свои планы.
“Ну, конечно, не без последствий. Пришлось отменить часть дел. Оставила только визит в врачу, потому что обещала ему. Но думаю пройтись пешком”, - сказала 33-летняя Венди Конг.
Некоторые работодатели предложили своим сотрудникам остаться дома.
“Я сказала своим ребятам, чтобы они работали удаленно. Выбора не было”, - сказала 47-летняя владелица консалтинговой формы Кристелль Шанкрин.
Правительство планирует провести реформу, которая призвана упростить пенсионную систему и сократить количество схем начисления сбережений до одной с 42. Некоторые профсоюзы, включая транспортников считают, что трудящиеся от этого только проиграют.