В Париже бастуют транспортники

Французские издания уже назвали этот день “черной пятницей”. И к распродажам это, увы, не имеет никакого отношения. Протесты против готовящейся пенсионной реформы обернулись для парижан новыми транспортными проблемами, передает видеослужба Reuters .

Из-за забастовки сотрудников 10 из 14 главных веток столичного метро остановлены, по остальным поезда ходят с существенно увеличенными интервалами, а некоторые станции так и не открылись. К протесту присоединились и водители части автобусных маршрутов.

О готовящейся акции всех, по традиции, предупредили заранее. Парижане, давно привыкшие к разнообразным манифестациям, быстро перестроили свои планы.

“Ну, конечно, не без последствий. Пришлось отменить часть дел. Оставила только визит в врачу, потому что обещала ему. Но думаю пройтись пешком”, - сказала 33-летняя Венди Конг.

Некоторые работодатели предложили своим сотрудникам остаться дома.

“Я сказала своим ребятам, чтобы они работали удаленно. Выбора не было”, - сказала 47-летняя владелица консалтинговой формы Кристелль Шанкрин.

Правительство планирует провести реформу, которая призвана упростить пенсионную систему и сократить количество схем начисления сбережений до одной с 42. Некоторые профсоюзы, включая транспортников считают, что трудящиеся от этого только проиграют.