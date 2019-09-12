В США запретят ароматические добавки для электронных сигарет

Министр здравоохранения США Алекс Азар сообщил в четверг, 12 сентября, о том, что Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) разрабатывает директиву о запрете любых ароматических жидкостей для электронных сигарет, кроме имеющих запах табака.

Ужесточить стандарты производства наполнителей для электронных сигарет правительство подвиг ряд смертей, связанных, как полагают медики, с вейпингом - вдыханием водяного пара с различными ароматическими добавками. По официальным данным, всего в США на сегодня зафиксированошесть смертей и более 450 случаев заболеваний в 33 штатах, возможно связанных с серьезным повреждением легких, вызванным курением электронных сигарет.

Президент США Дональд Трамп в среду, 11 сентября, назвал использование электронных сигарет "большой проблемой". Ранее его супруга, Мелания Трамп, выразила глубокую озабоченность увеличивающейся популярностью электронных сигарет среди детей и назвала текущую ситуацию "разрастающейся эпидемией". "Нам необходимо сделать все, что в наших силах, чтобы защитить общество от болезни и смерти, связанной с потреблением табака, и не допустить, чтобы электронные сигареты стали дополнением к потреблению табака целым поколением молодежи", - написала первая леди США в Twitter 9 сентября.

На сегодня на рынке в США представлены различные типы электронных сигарет и десятки жидкостей для их заправки с самыми разными ароматами - от алкогольного до запаха жевательной резинки. По словам министра здравоохранения США Алекса Азара, такие сигареты пользуются большой популярностью у американских школьников и поэтому их следует запретить к продаже.

В то же время планируется, что электронные сигареты с ароматом табака останутся на рынке.

"Производители могут попытаться получить для них сертификацию FDA, потому что они помогают взрослым курильщикам отказаться от сигарет или сигар", - отметил Азар. "Однако если мы заметим, что эти продукты будут подстраивать под детей и что они будут доступны детям, и увидим, что дети курят эти сигареты, мы займемся и этой проблемой тоже", - добавил он.