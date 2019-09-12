Последнее обновление: 12.09.2019 10:19

В Гданьске на портовых кранах вторые сутки сидят активисты Greenpeace

Экологические активисты Greenpeace вторые сутки сидят на портовых кранах в Гданьске, блокируя разгрузку импортного угля, сообщает польское отделение организации.

"Десять активистов провели ночь на кранах в угольном терминале порта Гданьск, куда они поднялись в среду утром", - говорится в сообщении.

Поясняется, что активисты Greenpeace призывают польское правительство принять план отказа от использования угля к 2030 году.

Несколько дней назад активисты Greenpeace своим судном заблокировали подход к месту разгрузки корабля с углем из Мозамбика, 20 человек были задержаны. Двоим из них, в том числе капитану - гражданину Испании - прокуратура готовится предъявить обвинения.

Уголь является топливом примерно для 80% польских энергетических мощностей.

Особое недовольство Greenpeace вызывает тот факт, что Польша в последнее время наращивает импорт угля.

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