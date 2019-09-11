Последнее обновление: 11.09.2019 17:35

Вернувшимся из России украинцам выплатят по четыре тысячи долларов

Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.

"Только что приняла участие во втором заседании кабинета министров Украины. Было принято важное решение - каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч гривен", - написала она в Facebook.

Ответственным за выполнение правительственного решения является министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут осуществляться в установленном порядке.

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