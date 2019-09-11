Студенты-иностранцы смогут оставаться в Британии на два года после учебы

Студенты-иностранцы получат возможность остаться в Великобритании в течение двух лет после окончания учебы, чтобы найти работу, объявило в среду британское правительство.

На данный момент студенты могут оставаться в Соединенном Королевстве лишь на четыре месяца по окончании учебы: соответствующее ограничение было введено, когда пост министра внутренних дел страны занимала Тереза Мэй.

"Иностранцы составляют половину от общего числа аспирантов, изучающих на очной основе науку, технологии, инженерное дело и математику. Новые иммиграционные правила, объявленные сегодня, означают, что выпускники вузов, обучавшиеся по всем специальностям, получат возможность остаться в Британии на два года, чтобы найти работу", - говорится в заявлении правительства.

"Студентам нужно будет успешно завершить курс учебы в пользующемся доверием британском университете или организации, дающей высшее образование и имеющей надежную репутацию в плане миграционных проверок и соблюдения других правил, касающихся учебы в Великобритании", - поясняется в заявлении.

Правительство отмечает, что появление новой двухлетней визы для выпускников вузов позволит Великобритании добиться в будущем прорывов в науке, технологиях и научной работе.

На новую визу можно будет подавать со следующего года. Количество выдаваемых виз ограничиваться не будет. Всего обучение в Великобритании ежегодно проходят 450 тыс. студентов-иностранцев.