США продлят на год присутствие военных на границе с Мексикой

В 2020 году Министерство обороны США собирается задействовать 5500 тысяч солдат на границе с Мексикой для обеспечения безопасности рубежей страны. Министр обороны США Марк Эспер во вторник, 11 сентября, одобрил соответствующую заявку министерства внутренней безопасности, сообщил официальный представитель министерства.

Около года назад президент США Дональд Трамп распорядился отправить на границу с Мексикой американских военных "для защиты страны от нелегальных мигрантов и контрабанды наркотиков". На сегодняшний день там проходят службу около 2900 солдат и 2000 резервистов армии США.

Неделю назад министерство обороны США выделило 3,6 млрд долларов (в пересчете - около 3,3 млрд евро) на строительство защитной стены на границе с Мексикой. Дополнительное финансирование этого проекта, являвшегося ключевым обещанием в избирательной кампании Трампа в 2016 году, стало возможным после того, как глава Белого дома в феврале после долгого спора с Конгрессом о распределении бюджетных средств объявил в стране чрезвычайное положение.

В июне 2016 года Трамп призвал Мексику активнее контролировать нелегальную миграцию на границе с США, пригрозив в противном случае ввести повышенные таможенные пошлины "на все без исключения мексиканские товары". В результате мексиканское правительство задействовало тысячи военных в патрулировании районов вдоль границы с США.

Спустя 90 дней после введения этих мер министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард 10 сентября отправился в США, чтобы оценить их успешность. Как сообщила в то же день пресс-служба Белого дома, вице-президент США Майк Пенс на встрече с Эбрардом похвалил "важные и беспрецедентные меры", принятые соседним государством для контроля за нелегальной миграцией.

В свою очередь Эбрард назвал разговор с Пенсом "дружественными" и отметил, что, несмотря на существующие различия во мнениях, например, касательно обращения с соискателями статуса беженца, риск конфронтации между США и Мексикой становится все ниже.