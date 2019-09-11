Активисты Greenpeace блокируют выгрузку угля в польском Гданьске

Экологические активисты Greenpeace забрались на портовые краны и блокируют выгрузку угля в польском Гданьске, говорится в сообщении организации.

"Активисты Greenpeace в очередной раз призывают польское правительство огласить план отказа от угля к 2030 году. В среду, 11 сентября экологи поднялись на краны терминала угольного порта в Гданьске и задержали их работу", - говорится в сообщении.

По данным радиостанции RMF FM, на три портовых крана забрались по два человека. Они развернули плакат "Польша без угля".

На место прибыла полиция.

Уголь является топливом примерно для 80% польских энергетических мощностей.