Гранаты и противотанковые средства пропали с армейской базы в Греции

Генштаб военно-морских сил Греции сообщил о пропаже военных материалов с базы на острове Лерос, по данным СМИ, исчезли противотанковые средства, гранаты и боеприпасы.

Генштаб ВМС сообщил во вторник, что во время проверки 9 сентября в службе военно-морского технического оборудования на Леросе "были обнаружены расхождения между зарегистрированным и имеющимся военным материалом".

Происшествием занимаются соответствующие военные и полицейские власти, начато предварительное расследование обстоятельств и причин происшествия, говорится в сообщении генштаба ВМС.

Издание Militaire.gr сообщает, что пропали две единицы противотанковых средств, гранаты и боеприпасы. В помещении, где хранились боеприпасы и противотанковое оружие, не было никаких признаков кражи со взломом, и это указывает на то, что, возможно, боеприпасы украли сотрудники базы. В расследовании участвует антитеррористическая служба.

Как пишет издание, это самый серьезный случай кражи военного имущества после кражи оружия в военной части на острове Кос в начале 2000-х годов.

В 2002 году из военной части на Косе украли три пулемета, 17 пистолетов 45-го калибра, три автомата G3. Тогда кражу оружия связали с террористической организацией "17 ноября".