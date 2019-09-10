Дворец герцогов Альба в Мадриде распахнет свои двери для публики

В то время, как музей Prado в Мадриде предлагает состоятельным людям индивидуальные визиты, когда в залах нет ни души, Palacio de Liria, резиденция герцогов Альба, готовится распахнуть двери для всех и каждого, сообщила видеослужба Reuters.

Прежде посмотреть частную художественную коллекцию можно было только по записи за три года. В преддверии неординарного события домой вернулась “Белая герцогиня” кисти Франсиско Гойи, выставлявшаяся в музее Thyssen-Bornemisza.

В собрании испанского гранда, 19-го герцога Альбы, спортсмена, придворного политика и коллекционера, хранятся полотна Диего Веласкеса, Питера-Пауля Рубенса и других выдающихся мастеров. В его библиотеке - подлинные письма Христофора Колумба и первое издание “Дон-Кихота”.

Palacio de Liria останется в распоряжении аристократического семейства, говорит Алехандро Ромеро Санчес-Архона, глава департамента культуры Фонда дома Альба.

“Входящий сюда посетитель сразу чувствует, что он попал не в обычный музей, - ведь это не музей, - а во дворец, жилой дом. Конечно, эта коллекция живописи совершенно выдающаяся. Эти холсты относятся к числу самых важных в Испании. Вы ощутите груз истории, как только переступите порог этого здания”, - говорит Санчес-Архона.

Что касается истории, то в 1920 году в этом здании скончалась в изгнании Мария Эухения де Монтихо, вдова французского императора Наполеона III. Начиная с 19 сентября, Palacio de Liria каждые полчаса будет принимать экскурсионные группы по 20 человек. Цена полного билета составит 14 евро.