Последнее обновление: 09.09.2019 17:25

British Airways заявила о готовности к переговорам с бастующими пилотами

Крупнейшая британская авиакомпания British Airways (ВА), отменившая в понедельник около 100% рейсов, готова продолжить переговоры с бастующими пилотами, говорится в сообщении авиакомпании.

Ранее Британская ассоциация пилотов авиакомпаний BALPA, представляющая интересы сотрудников BA, объявила, что пилоты авиакомпании 9 и 10 сентября проведут забастовку, не получив ответа на свои требования от работодателя.

Авиаперевозчик, который выполняет около 850 рейсов в день, выразил сожаление по поводу забастовки и принес извинения пассажирам из-за того, что вынужден отменить почти 100% рейсов. British Airways объяснила это тем, что у нее не было информации о том, какие именно пилоты будут бастовать и не явятся на работу.

"Мы по-прежнему готовы и готовы вернуться к переговорам с BALPA", - добавили в ВА.

Всем пассажирам, кого затронула отмена рейсов, авиакомпания предложила полный возврат средств, возможность перебронировать полет на другую дату или на рейс другого перевозчика.

Пилоты BA в августе объявили о намерении провести три дня забастовок 9, 10 и 27 сентября в связи с недовольством оплатой труда. Один день забастовки будет обходиться авиакомпании в 40 миллионов фунтов стерлингов.

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