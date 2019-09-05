Немецкую фирму подозревают в продаже шпионского софта Турции

отношении мюнхенской фирмы FinFisher GmbH ведется расследование по факту несанкционированного экспорта шпионского программного обеспечения. Об этом сообщает в четверг, 5 сентября, правозащитная организация "Репортеры без границ".

Накануне эту информацию также подтвердила прокуратура Мюнхена в ответ на запрос газеты Süddeutsche Zeitung, медиакомпаний NDR и MDR, а также радиостанции Bayerische Rundfunk.

Расследование открыто на основании сообщений СМИ 2018 года, а также заявлений, поданных правозащитными организациями "Репортеры без границ", Netzpolitik.org, "Общества за права на свободу" и "Европейский центр по конституционным и человеческим правам".

В них говорится о том, что FinFisher - один из крупнейших в ФРГ производителей шпионского софта - в обход закона продал программу Finspy Турции, которая использовала ее для шпионажа за оппозиционерами и журналистами. Эта программа, в частности, открывает доступ к таким приложениям, как WhatsApp и Skype, а также к данным о местоположении и микрофоне.

В заявлении "Репортеров без границ" от 5 сентября отмечается, что эта правозащитная организация уже многие годы оказывает неотложную помощь турецким журналистам, для которых контроль со стороны государства "имеет самые серьезные последствия".

"Тот факт, что немецкое программное обеспечение было использовано турецким правительством против оппозиционеров и журналистов, - это скандал", - заявил глава германского филиала "Репортеров без границ" Кристиан Мир.