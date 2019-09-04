Последнее обновление: 04.09.2019 15:35

Венгрия заявила об опасности миграционной политики Брюсселя

Миграционная политика Брюсселя несет опасность, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе международного экономического форума в польской Крынице-Здруй.

"Брюссельская миграционная политика довольно опасна. Она строится на том, чтобы открыть границы для тех, кто хочет оказаться в Европе", - сказал Сийярто.

При этом он заявил, что страны Восточной Европы настаивают на своем праве самостоятельно решать миграционные вопросы. "Это мы принимаем решения, кого мы хотим видеть в наших государствах и с кем мы хотим проживать. Не надо атаковать наши страны за такую позицию", - сказал министр.

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