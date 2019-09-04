В Турции угоняют яхты богачей для перевозки нелегалов

Угнанная у владельца известного в Турции футбольного клуба «Бешикташ» Фикрета Ормана яхта использовалась для транспортировки нелегалов. Об этом сообщает издание Vatan.

«Яхта была похищена 10 дней назад из Бодрума. Ее удалось обнаружить только через время, она была брошена у берегов одного из греческих островов», - сообщает издание со ссылкой на правоохранителей.

В результате расследования было выяснено, что контрабандисты угнали яхту, привезли мигрантов на греческий остров, а затем бросили лодку и скрылись.

Это не первый подобный случай. Правоохранители склонны думать, что в регионе орудует банда, специализирующаяся на угонах яхт и дальнейшем использовании их для переправки нелегалов, поскольку на дорогие яхты правоохранители не особенно обращаются внимание, когда ищут незаконных мигрантов.

За этот сезон в общей сложности были угнаны 10 яхт.

Этим летом группа злоумышленников из России, которой руководил отставной полковник ВМФ, похитила в турецком Мармарисе яхту стоимостью 2 млн долларов.