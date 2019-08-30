Пекин отверг предложение Гонконга изъять законопроект об экстрадиции

Пекин отверг предложение главы администрации Гонконга Кэрри Лэм полностью отказаться от законопроекта об экстрадиции и приказал ей не не уступать никаким другим требованиям протестующих, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Как сообщается, Кэрри Лэм ранее этим летом представила доклад китайскому правительству о пяти главных требованиях протестующих. Она предположила, что изъятие законопроекта могло бы помочь урегулировать кризис на территории специального административного района. Пекин отверг это предложение.

Другие требования протестующих включают отмену использования термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освобождение всех арестованных ранее демонстрантов, проведение независимого расследования действий полиции во время протестов 12 июня, введение прямых всеобщих выборов главы администрации района и в законодательное собрание.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.

После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты продолжаются и все чаще сопровождаются насилием и столкновениями с полицией.