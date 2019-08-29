Последнее обновление: 29.08.2019 17:30

Сезон-2020 "Формулы-1" будет впервые состоять из 22 этапов

Категории: Формула-1

Организаторы чемпионата мира по кольцевым автгонкам "Формула-1" представили предварительный вариант календаря сезона 2020 года, который в октябре должна утвердить Международная автомобильная федерация (FIA).

Впервые в истории чемпионат будет состоять из 22-х этапов, сообщает официальный сайт "Формулы-1".

"Десять этапов пройдут в Европе, семь – в Азии, четыре – в Америке, а начнётся сезон с гонки в Австралии 15 марта. Как обычно, 29 ноября финальный этап примет автодром Яс-Марина в Абу-Даби", - отмечается в сообщении.

В 2020 году впервые состоится Гран-при Вьетнама – гонка пройдёт на городской трассе в Ханое 5 апреля. Также в календарь возвращается Гран-при Голландии: гонка в Зандфорте запланирована на 3 мая.

Чейз Кэри, исполнительный директор "Формулы-1": "Мы с большой радостью публикуем предварительный вариант календаря-2020. Это год, когда наш чемпионат отпразднует 70-летие, и он впервые будет состоять из 22 гонок. Это важно для нашего вида спорта и подтверждает нашу долгосрочную стратегию".

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