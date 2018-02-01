Последнее обновление: 01.02.2018 16:32

Королевы автогонок становятся историей: Формула-1 отказалась от grid girls

В гонках Формулы-1 с сезона 2018 года не будет grid girls - девушек, которые выходят на трассу перед стартом. Об этом говорится на сайте чемпионата.

«Хотя использование грид-герлз десятилетиями была важной чертой Гран-при Формулы-1, эта традиция, как нам кажется, резонирует с ценностями нашего бренда и явно не соответствует нормам современного общества», - сказано в пресс-релизе.

В 2015 году предыдущий руководитель гонок Берни Экклстоун говорил, что в Формуле-1 от этой традиции отказываться не будут.

На соревнованиях Формулы-1 grid girls выполняли несколько функций - в частности, показывали перед стартом расстановку машин, держа номера гонщиков или флаги их стран.

Сезон Формулы-1 в 2018 году начнется 23-25 марта гонкой Гран-при Австралии.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование