Королевы автогонок становятся историей: Формула-1 отказалась от grid girls

В гонках Формулы-1 с сезона 2018 года не будет grid girls - девушек, которые выходят на трассу перед стартом. Об этом говорится на сайте чемпионата.

«Хотя использование грид-герлз десятилетиями была важной чертой Гран-при Формулы-1, эта традиция, как нам кажется, резонирует с ценностями нашего бренда и явно не соответствует нормам современного общества», - сказано в пресс-релизе.

В 2015 году предыдущий руководитель гонок Берни Экклстоун говорил, что в Формуле-1 от этой традиции отказываться не будут.

На соревнованиях Формулы-1 grid girls выполняли несколько функций - в частности, показывали перед стартом расстановку машин, держа номера гонщиков или флаги их стран.

Сезон Формулы-1 в 2018 году начнется 23-25 марта гонкой Гран-при Австралии.