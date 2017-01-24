Последнее обновление: 24.01.2017 14:07

Берни Экклстоуна уволили с поста главы «Формулы-1»

Категории: Формула-1

Берни Экклстоуна уволили с поста президента группы компаний «Формула-1». Об этом он сам рассказал немецкому изданию ​Auto Motor und Sport.

«Меня сегодня сняли с должности. Я просто ухожу. Я больше не руковожу компанией. Это официально», - заявил он.

Экклстоун сообщил, что его должность занял бывший председатель Formula One Group Чейз Кэри. На пост управляющего директора по автоспорту, в свою очередь, пришел бывший технический директор Ferrari Росс Браун, передает Eurosport

Экклстоуну предложили занять пост почетного председателя компании.

«Это американский термин, своего рода почетный президент. Я принял это предложение, не зная, что означает [эта должность]», — добавил он.

Financial Times со ссылкой на источники ранее днем писала, что Экклстоун собирается покинуть свою должность. Однако собеседники газеты сообщали, что окончательное решение по этому поводу еще не принято.

Издание передавало, что при Кэри «Формула-1» планирует вернуть коммерческий интерес к этому виду спорта, включая продажу прав на наименование и организацию дополнительных мероприятий при проведении 21-го Гран-при.

В сентябре прошлого года Liberty Media Corporation​ миллиардера Джона Мэлоуна​ купила первый пакет акций «Формулы-1». Чейз Кэри, который ранее занимал должность исполнительного директора в 21st Century Fox, стал председателем компании. В сентябре Экклстоун заявлял о намерении остаться главой «Формулы-1» еще на «два-три года». ​​

Forbes оценивал состояние Экклстоуна в $3,1 млрд.

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