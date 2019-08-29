В Китае врачи успешно провели дистанционную операцию с помощью робота и 5G

В Китае успешно провели дистанционную операцию пациенту при помощи робота на расстоянии более 136 км с использованием беспроводной технологии 5G.

"Технология 5G гарантирует четкость и непрерывность передаваемых видео и фотографий, а также стабильность, надежность и безопасность операции. С помощью сети мы можем выполнять операции независимо от расстояния между пациентом и врачами", - сказал глава ортопедического отделения Первой центральной больницы города Тяньцзинь Цзян Вэньсюэ.

Как сообщает агентство Синьхуа, ортопедическая операция была проведена 36-летней пациентке в городе Тяньцзинь (Северный Китай) и длилась около четырех часов.

Операция, осуществленная при помощи подключения к интернету 5G, проводилась в Первой центральной больнице города Тяньцзинь и передавалась посредством прямой трансляции в группу экспертов Пекинской больницы Цзишуйтань.

Китай внедряет сеть 5G для удовлетворения общественного спроса в таких секторах, как транспорт, развлечения и здравоохранение. По состоянию на июль Пекин уже построил более 7800 базовых станций 5G.