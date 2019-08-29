Последнее обновление: 29.08.2019 11:05

Польская армия поможет ликвидировать последствия загрязнения Вислы

Польская армия готовится оказать помощь в ликвидации последствий загрязнения Вислы нечистотами, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Ранее министр окружающей среды Польши Хенрык Ковальчик сообщил, что на варшавском очистном сооружении Чайка произошло повреждение очистных систем и нечистоты стекают прямо в Вислу со скоростью три кубометра в секунду.

"Войско польское готово оказать помощь в борьбе с последствиями загрязнения Вислы варшавскими сточными водами. Солдаты могут доставлять питьевую воду и исследовать уровень загрязнения. Мы находимся в контакте с воеводами (главами административных единиц – воеводств)", - сказал Блащак.

В связи с аварией Главная санитарная инспекция Польши запретила плавание и водные виды спорта на реке Висла от Варшавы до Гданьска. Также запрещено пить сырую воду из реки.

По предварительным оценкам, устранение аварии может занять несколько недель. В связи с аварией в Варшаве создан кризисный штаб. Мэрия Варшавы утверждает, что загрязнения водопроводной воды не произошло.

blog comments powered by Disqus
<Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование