Суд в Южной Корее направил на пересмотр дело о коррупции главы Samsung

Верховный суд Южной Кореи направил на пересмотр в суд низшей инстанции дело о коррупции фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна, получившего ранее условный срок, передало в четверг информационное агентство Рёнхап.

По его данным, такой разворот событий может нанести новый удар по крупнейшему в стране конгломерату, который переживает последствия ограничений на закупки необходимых материалов со стороны Японии.

Верховный суд просит пересмотреть приговор, вынесенный в феврале 2018 года об условном сроке заключения Ли Чжэ Ёна и снятии с него ряда обвинений в причастности к коррупционному скандалу, который привел к импичменту бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Рёнхап приводит слова судьи Ким Мён Су о том, что подарок от Samsung дочери подруги экс-президента Цой Сун Силь трех лошадей стоимостью 2,8 миллиона долларов может рассматриваться как взятка.

Также взяткой Верховный суд счел пожертвование на 1,6 миллиарда южнокорейских вон (около 1,5 миллиона долларов) спортивной ассоциации, которой управляло семейство Цой Сун Силь, за то, чтобы власти страны поддержали переход корпорации Samsung по наследству Ли Чжэ Ёну от его находящегося в больнице его отца Ли Гын Хи.

Сперва суд в 2017 году приговорил Ли Чжэ Ёна, который свою вину отрицает, к пяти годам тюрьмы, но решение было оспорено, и он получил два с половиной года условно.

Цой Сун Силь пользовалась связями с президентом Пак Кын Хе и даже вмешивалась в политику. Год назад суд приговорил бывшую главу государства к 25 годам, а ее подругу - к 20 годам тюрьмы.