Петицию против прекращения работы парламента Британии подписали более миллиона человек

Электронная петиция против прекращения работы британского парламента собрала уже более одного миллиона голосов граждан страны. Об этом сообщается на сайте британского парламента.

«Парламент не должен подлежать приостановлению или роспуску до тех пор, пока срок статьи 50 не будет достаточно продлен или не будет отменено намерение Великобритании выйти из ЕС», - говорится в петиции.

Петиция на утро 29 августа собрала свыше 1 млн 112 тыс. 600 голосов граждан, не согласных с решением премьер-министра Бориса Джонсона и королевы Елизаветы II.

Как отмечается, парламент Британии рассматривает все петиции, получившие более 100 тысяч подписей.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II одобрила просьбу премьера Бориса Джонсона временно прекратить работу парламента, чтобы он не смог заблокировать выход Британии из Евросоюза без соглашения.