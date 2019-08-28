Последнее обновление: 28.08.2019 14:04

В Дании хотят запретить пластиковые пакеты

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен хочет запретить использование бесплатных пластиковых пакетов и увеличить налоги на пластиковые столовые приборы. Об этом сообщает Copenhagen Post.

"Премьер-министр Метте Фредериксен хочет запретить использование бесплатных пластиковых пакетов в Дании и увеличить налоги на пластиковые столовые приборы и остальные пластиковые пакеты", - говорится в сообщении

Отмечается, что такой шаг может уже в следующем году пополнить бюджет страны примерно на 3 миллиона долларов и уменьшить использование пластиковых пакетов и пластиковых столовых приборов на 20%.

По словам Фредериксен, сейчас в морях количество пластика эквивалентно сбросу в воду полного грузовика с пластиком, совершаемого каждую минуту.

Она также добавила, что для нее пластиковое загрязнение Земли - это символ людей, которые ненадлежащим образом ухаживают за планетой.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что микропластик в питьевой воде не несет большой опасности для здоровья.

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