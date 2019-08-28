В Пекине провели показательное публичное уничтожение 180 "такси-клонов"

Правительство китайской столицы предприняло решительные меры для борьбы с процветающим в городе нелегальным извозом, организовав показательное уничтожение 180 так называемых "клонов" машин официальных таксопарков Пекина, говорится в заявлении правительства города.

В официальном аккаунте правительства в соцсети Weibo опубликована видеозапись "публичной казни", на которой показано, как при помощи тяжелой строительной техники уничтожают автомобили, выкрашенные в цвета крупнейших таксопарков города. Почти 200 машин, сложенные в два или три ряда на небольшой площадке, ждут своей очереди, чтобы быть разрезанными огромными металлическим "ножницами".

"Участившиеся случаи "клонирования" официального такси нарушают законные права и интересы пассажиров, а также серьезно нарушают систему работы службы такси. В связи с этим, 27 августа специальные рабочие группы при правительстве Пекина, ответственные за борьбу с нелегальным такси, провели операцию по централизованному и публичному уничтожению 180 "такси-клонов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что действия властей полностью соответствуют закону и стали конкретным ответом на проблему, которая в последние годы сильно беспокоила горожан.

В китайской столице функционируют множество таксопарков, для работы им необходима лицензия, получить которую непросто. Частные водители могли заработать, зарегистрировавшись в сервисе онлайн-вызова такси Didi, однако после нескольких случаев убийства и изнасилования пассажиров, люди предпочитают пользоваться официальным такси, и при вызове через приложение, и при попытке поймать машину на улице. Нелегальные извозчики идут на хитрость и покупают автомобили тех марок, которые чаще всего используют официальные такси, красят их в нужные цвета, делают внутреннюю отделку под такси, создают поддельные документы, что позволяет им легко обмануть пассажиров. Часто в таких автомобилях "подкручены" счетчики, поэтому поездки в них дороже.