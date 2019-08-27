Еврокомиссия проверяет, дает ли Google нечестное преимущество своему сервису поиска вакансий

Регулирующие органы ЕС проверяют сервис Google for Jobs, чтобы выяснить, отдает ли компания несправедливое предпочтение своему быстрорастущему инструменту поиска вакансий, сообщила во вторник еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Запущенный два года назад сервис уже вызвал многочисленные жалобы со стороны конкурентов, обвинивших Google в неконкурентном поведении.

Вестагер, которая за последние годы обязала технологического гиганта выплатить штрафы общей суммой 8,25 миллиарда евро ($9,2 миллиарда) в рамках трех разных дел, выразила обеспокоенность о возможности применения аналогичных неконкурентных практик Google, принадлежащей Alphabet, в других областях.

“И сейчас мы выясняем, могло ли то же самое произойти с другими сегментами бизнеса Google, такими как бизнес для поиска работы, известный как Google for Jobs”, - сказала Вестагер на конференции в Берлине.

“Существует также более широкий вопрос для наших обществ, касающийся того, считаем ли мы правильным, чтобы такие компании, как Google и другие, имели такой контроль над успехами или неудачами других компаний и могли свободно использовать эту власть любым удобным для них способом”.